Çin'in Şian kentinde vakalardaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı

13 milyon nüfuslu Şian kentinde, son günlerde koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Çin'in Şian kentinde, bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.

ULAŞIMA KISITLAMA GETİRİLDİ

Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

EVDEN ÇALIŞMA ÇAĞRISI YAPILDI

Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN TEDBİRLER ARTIRILDI

9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Kovid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.

Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.

SALGININ SEYRİ

Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.