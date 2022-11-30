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    Çin'in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi

    Taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.
    • 30.11.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:13
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    Çin'in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi

    ABD'nin uzay araştırmaları kapsamında iş birliğini yasakladığı ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellediği Çin, kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması düşünülen Tiengong İstasyonu sona erdiğinde, Rusya'nın faal olmayan istasyonu ile hemen hemen aynı boyutlarda olacak.

    Konu ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı.

    Uzay mekiği çekirdek modüle kenetlendi

    Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #1

    Uzaya dün gönderildi

    Şıncou-15, dün, "Long March-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #2

    Yörüngede devir teslimi

    Taykonotlar, halen istasyonda bulunan üç kişilik ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.

    Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

    Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.

    Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #3

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #4

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #5

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #6

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #7

    Çin in Şincou-15 mekiği, uzay istasyonuna kenetlendi #8


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