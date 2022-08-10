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    Çin'in, Tayvan etrafındaki askeri tatbikatları sona erdi

    Halk Kurtuluş Ordusu, tatbikatların tamamlandığını açıklandı. Tayvan Boğazı'ndaki durumun takip altında olduğu belirtildi.
    • 10.08.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:48
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    Çin'in, Tayvan etrafındaki askeri tatbikatları sona erdi

    Çin ordusunun Tayvan'ı ablukaya alarak yaptığı tatbikat, sadece Asya'da değil, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

    Günler süren tatbikatların ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyordu.

    Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları noktaladı.

    Tatbikatlar tamamlandı

    Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurdu.

    Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Sözcü Şi, Tayvan Boğazı'ndaki durumu izleyeceklerini ve muharebeye hazırlık tatbikatlarını düzenli olarak icra edeceklerini belirtti.

    Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiaları

    Açıklama, Çin'in sabah saatlerinde Tayvan konusunda bir siyaset belgesi yayınlamasının ardından geldi. Belgede Çin ile Tayvan arasında ideolojik ve sosyal farklılıkların tanınması temelinde "barışçı yeniden birleşme" hedefini vurgulanmıştı.

    Çin'de kabine görevindeki Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İlişkileri Dairesi ile Enformasyon Dairesinin ortak yayınladığı, "Tayvan Sorunu ve Yeni Dönemde Çin'in Birleşmesi" başlıklı belgede, Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiaları yinelenirken, uzlaşmacı mesajlara yer verilmesi dikkati çekmişti.

    Çin in, Tayvan etrafındaki askeri tatbikatları sona erdi #1

    Tatbikatlar Ada çevresindeki 6 bölgede yapıldı

    Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4-7 Ağustos'ta Ada çevresinde 6 bölgede askeri tatbikatlara başlamıştı. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolarken, faaliyetler 8 ve 9 Ağustos'ta da devam etmişti.

    Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin iptal edildiği bildirilmişti.

    Bu arada, Tayvan da dün Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatı yapmıştı.

    Çin in, Tayvan etrafındaki askeri tatbikatları sona erdi #2

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

    AA'nın haberine göre, Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

    Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

    Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

    Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatı ViDEO


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