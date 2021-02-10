Çin'in Tianwen-1 keşif aracı Mars'ın yörüngesine girdi

Mars'tan bilgi toplayacak Tianwen-1 adlı Çin keşif aracının, aylarca süren yolculuğunun ardından Mars yörüngesine başarıyla girdiği duyuruldu.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars'a gönderilen keşif aracı Tianwen-1'in başarıyla kızıl gezegenin yörüngesine girdiğini bildirildiren bir açıklama yaptı.

475 MİLYON KİLOMETRE KATETTİ

Gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek olan araç, yörüngeye ulaşmak için 475 milyon kilometre katetti. Araç, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmalarına başlayacak.

7 AY ÖNCE YOLA ÇIKTI

Tianwen-1, 23 Temmuz 2020'de Çin'in Hainan eyaletinin kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanından Çin'in en büyük fırlatma aracı olan Long March-5 roketi ile fırlatılmıştı.

BAE'NİN ARACI DA YÖRÜNGEYE GİRDİ

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Mars'a gönderilen insansız uzay aracı da dün kızıl gezegenin yörüngesine girmişti.