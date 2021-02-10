Euro
8.5458
-0.29%
Dolar
7.0391
-0.42%
Altın
419.44
0.53%
Borsa
1.542
-0.14%
Bitcoin
323.008
-1.47%
EXEN Coin
16.66
1.15%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Çin'in Tianwen-1 keşif aracı Mars'ın yörüngesine girdi

    Mars'tan bilgi toplayacak Tianwen-1 adlı Çin keşif aracının, aylarca süren yolculuğunun ardından Mars yörüngesine başarıyla girdiği duyuruldu.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'in Tianwen-1 keşif aracı Mars'ın yörüngesine girdi

    Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars'a gönderilen keşif aracı Tianwen-1'in başarıyla kızıl gezegenin yörüngesine girdiğini bildirildiren bir açıklama yaptı.

    475 MİLYON KİLOMETRE KATETTİ

    Gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek olan araç, yörüngeye ulaşmak için 475 milyon kilometre katetti. Araç, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmalarına başlayacak.

    Çin in Tianwen-1 keşif aracı Mars ın yörüngesine girdi #1

    7 AY ÖNCE YOLA ÇIKTI

    Tianwen-1, 23 Temmuz 2020'de Çin'in Hainan eyaletinin kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanından Çin'in en büyük fırlatma aracı olan Long March-5 roketi ile fırlatılmıştı.

    BAE'NİN ARACI DA YÖRÜNGEYE GİRDİ

    Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Mars'a gönderilen insansız uzay aracı da dün kızıl gezegenin yörüngesine girmişti.

    Çin in Tianwen-1 keşif aracı Mars ın yörüngesine girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir