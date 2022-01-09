Çin'in Xi'an kentinde yaşayanlar, gıda bulmakta güçlük çekiyor

Karantina altındaki şehrin sakinleri, yiyecek konusunda karşı karşıya kaldıkları durumu anlattı.

Çin, salgınla mücadelede "sıfır koronavirüs" politikasını benimsiyor.

13 milyondan fazla kişinin yaşandığı Xi'an kentinde insanların özel izinleri olmadıkça evlerinden çıkmaları yasaklandı.

ÇİN'DE GIDA KITLIĞI

Evlerine kapanan birçok ailenin bu hafta daha da kötüleşen gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Xi'an'da bir dükkan sahibi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Aralık'tan bu yana hükümetten sadece bir kez acil durum kumanyası aldıklarını ve sebzelerinin bittiğini söyledi.

"İNSANLAR KORKUYOR"

"İnsanlar korkuyor." diyen işletme sahibi, "Şaşırtıcı değil çünkü dışarı çıkmamıza izin verilmiyor ve sadece telefon üzerinden bilgi alabiliyoruz." dedi.

Serbest pazarlamacı Jane Huang, yaşadığı bölgedeki süpermarketten yiyecek alabildiğini, ancak dükkanların kapalı olduğu ve teslimat işçilerinin çalışmasına izin verilmeyen noktalarda yaşayanların kendisi kadar şanslı olmadığını kaydetti.

"ARKADAŞLARIM AÇLIK ÇEKİYOR"

Jane, "Birçok arkadaşım açlık çekiyor" diyerek, ortaya çıkan manzarayı özetledi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Çin'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 103 bin 619 vaka görüldü.

Asya ülkesinde kayıtlara geçen toplam can kaybı sayısı 4 bin 636 oldu.