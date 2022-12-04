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- Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü
Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü
- 04.12.2022 - 18:07
- Güncelleme : 04.12.2022 - 18:21
Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin’in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09’da indi.
Sağlık durumları iyi
Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Görev başarıyla tamamlandı
Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.
Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.
Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü VİDEO