Çinli arama kurtarma ekibi, Türk mutfağına ait lezzetleri tattı Afet bölgesinde yürütülen çalışmalara katılan ekip, Guangcou Başkonsolosluğu'nda yöresel lezzetleri tatma imkanı yakaladı.

AA

Çinli arama kurtarma ekibi Blue Sky, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye geldi.

Ekip, deprem bölgesinde zamana karşı verilen mücadeleye önemli katkılar sundu.

Ekibin üyeleri, ülkelerinde Türk mutfağının lezzetleri ile buluştu. Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosluğu, Türk Mutfağı Haftası kapsamında ekip üyelerini yemek davetinde ağırladı.

Ana tema Hatay'ın mutfak kültürü

Depremden etkilenen şehirlerden Hatay’ın mutfak kültürünün ana tema olarak belirlendiği davette ekip üyeleri yöresel lezzetleri tatma olanağı buldu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde uluslararası yardım çağrısına ilk yanıt veren gruplardan Blue Sky'ın üyeleri, davette, afet bölgesinde yaşadıklarını bir kez daha hatırlarken felakette hayatını kaybedenleri andı.

"Deprem bölgesinde çok başarılı işler ortaya koydular"

Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosu Kurtuluş Aykan, davette yaptığı konuşmada şöyle dedi:

Blue Sky ekibi, deprem bölgesinde çok başarılı işler ortaya koydu. Bugün Türk Mutfağı Haftası kapsamında onlarla bir araya gelerek hem depremde kaybettiklerimizi anmak hem de kendilerine bir kez daha ülkemiz adına teşekkür etmek istedik.

El birliği içinde toparlanma vakti

Konuşmasında depremin yıkıcı etkilerinin en fazla görüldüğü şehirlerden birinin Hatay olduğuna dikkati çeken Aykan, şu ifadeleri kullandı:

Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Öte yandan vakit, el birliği içinde toparlanma vakti. Tam da bu niyetle ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde geleneksel olarak kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki teması Hatay olarak belirlendi.

Türk mutfağı dünyaya tanıtılıyor

Aykan, Türk Mutfağı Haftası'nın Türkiye’nin stratejik gastrodiplomasi hedefleri çerçevesinde 2022 yılında uygulamaya konulan bir etkinlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

Türk Mutfağı Haftası doğal, sade, atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır.

"Yemeğin birleştirici gücü"

Her yıl Türk mutfağının örneklerinin sunulduğu etkinlikte bu yılın özel menüsünün Hatay mutfağının yerel yemeklerinden oluştuğunu kaydeden Aykan, şöyle konuştu:

Yemeğin birleştirici gücünü de göz önünde bulundurarak ülkemizin gastronomi değerlerine dair bir fikrinizin oluşmasını ve bizleri daha iyi tanımanızı arzu ediyoruz.

341 ekip üyesi deprem bölgesinde 7 gün aralıksız çalıştı

Yerel ekip lideri Guo Tayvey, Blue Sky'ın 341 üyesiyle 7 gün boyunca deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek acı hadisenin ardından böyle bir vesileyle yeniden buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Afetin ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını, 7 gün zor koşullarda aralıksız çalıştıklarını ve bu sürede pek çok şeye tanık olduklarını ifade eden Guo, kurtarabildiklerinin yanında kurtaramadıklarının hafızalarında iz bıraktığını vurguladı.

Guo, deprem bölgesindeki yoğun çalışmaları nedeniyle tatma fırsatı bulamadıkları Türk mutfağını ve Hatay yemeklerini bu buluşma sayesinde tanımaktan memnuniyetlerini dile getirdi.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu, Başkonsolosluğun hazırladığı menüdeki Çince açıklamalar sayesinde yemekler hakkında bilgi edinme fırsatı bulduklarını aktaran Guo, favori yemeğinin tepsi kebabı olduğunu, dana ve kuzu etinin birlikte sunumunu çok beğendiğini söyledi.

Türk Mutfağı Haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında gastro diplomasi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Depremin etkilediği şehirlerden Hatay’ın mutfak kültürünün ana tema olarak belirlendiği bu yılki Türk Mutfağı Haftası kapsamında, yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerde tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.