Öldürülen Çinli araştırmacı, Türk profesörün asistanı çıktı

Koronavirüse ilişkin araştırmalar yapan ve ABD'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Bing Liu, Türk Profesör İvet Bahar’ın laboratuvarında çalışıyordu.

ABD'de silahlı saldırı sonucu evinde öldürülen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından Bing Liu’nun, geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Profesör İvet Bahar’ın asistanı olduğu ortaya çıktı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü’nde asistan olarak görev yapan ve koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüten ekipte yer alan 37 yaşındaki Bing Liu, cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu.

KORONAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ

Liu'nun, koronavirüsle ilgili yürüttüğü bir çalışma nedeniyle öldürüldüğü yönündeki iddialar, Amerikan basınının gündemine oturdu.

Öte yandan, Pittsburgh Üniversitesi, geçtiğimiz hafta İvet Bahar’ın kurucu başkanı olduğu Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü’nün web sayfasında Bing Liu ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı.

(İvet Bahar)

"ÜRETKEN BİR ARAŞTIRMACIYDI"

Mesajda Liu’nun, meslektaşlarının saygı ve takdirle takip ettiği, bilime eşsiz katkılar yapan seçkin bir araştırmacı olduğu vurgulanarak, “Liu’nun uzmanlık alanı biyolojik sistem dinamiklerinin hesaplamalı modellemesi ve analiziydi. Liu, karmaşık hücresel etkileşimlerin gelişimini, biyolojik hesaplamalarda yüksek performanslı bilgisayar sistemleri desteği ile makine öğrenme yaklaşımları üzerine çalışıyordu. Üretken bir araştırmacıydı.

KORONAVİRÜSÜ ARAŞTIRIYORDU

Kariyeri boyunca, bir kitap ve dördü bu yıl içinde olmak üzere 30'dan fazla yayına imza attı. SARS-Cov-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve hastalık nedeniyle oluşan komplikasyonların hücresel temellerini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzereydi. Onun üstün bilimsel başarılarına olan saygımızı göstermek ve başlattığı çalışmayı tamamlamak için çaba göstereceğiz." denildi.

EN SON MAKALESİ NİSAN AYINDA YAYINLANMIŞTI

Üniversitenin mesajında Liu’nun, İvet Bahar’ın başında bulunduğu "Bahar Lab"da da kritik bir rol oynadığından bahsedilerek, "Profesör İvet’in başında olduğu bu laboratuvarda biyolojik araştırma sistemleri sorumlusuydu. Bing sadece kendi çalıştığı kurumdaki meslektaşlarına değil, diğer kurumlardaki araştırmacılara da yardımcı oldu." denildi.

LİU'NUN ARAŞTIRMA YAPTIĞI ALANLAR

Liu'nun bağışıklık sinyalleri, çeşitli hücre ölümü sistemleri, otofaji (hücrenin kendi kendisini yemesi), radyasyon tedavisi ve ilaç çalışmaları alanlarında araştırmalar yürüttüğü anlatıldı.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında aldığı lisans ve doktora derecelerinin ardından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapan Liu, Bahar Laboratuvarı ekibine katıldıktan sonra doçentliğini aldı.

ÇALIŞMALARINDA İLGİNÇ SONUÇLAR ELDE EDİYORDU

İvet Bahar, Amerikan basınına Liu’ya hafta sonu pekçok e-mail göndermesine rağmen yanıt alamayınca şaşırdığını belirterek, Liu’nun daha önce herhangi bir tehdit almadığını, çalışmalarında da oldukça ilginç sonuçlar elde etmeye başladığını söylemişti.