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    Çinli araştırmacılar, tüm varyantları etkisiz hale getiren antikor buldu

    Asya ülkesinde yürütülen çalışmanın, SARS-CoV-2'yi nötralize ettiği ve küresel koronavirüs aşısı üretimine öncülük edebileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 08:41
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    Çinli araştırmacılar, tüm varyantları etkisiz hale getiren antikor buldu

    Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ülke olarak gösterilen Çin'de bilim insanları, virüse karşı çalışmalarını sürdürüyor.

    Çeşitli üniversite ve kurumlardan araştırmacılar, koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili bir antikoru izole ettiklerini duyurdu.

    ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN YENİ ÇALIŞMA

    Monoklonal antikor 35B5'in koronavirüsü nötralize etmek için kullanıldığı kaydedildi.

    Ayrıca söz konusu antikorun son derece bulaşıcı Delta varyantı üzerinde de işe yaradığı aktarıldı.

    KORONAVİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

    35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu, yani antijen molekülünün bir parçasını hedefleyerek SARS-CoV-2'yi etkisiz hale getiriyor.

    Çinli bilim insanlarına göre, son buluş, küresel koronavirüs aşısı üretiminde kullanılabilir.

    Çinli araştırmacılar, tüm varyantları etkisiz hale getiren antikor buldu #1

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