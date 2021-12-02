Çinli araştırmacılar, tüm varyantları etkisiz hale getiren antikor buldu

Çinli araştırmacılar, tüm varyantları etkisiz hale getiren antikor buldu

Asya ülkesinde yürütülen çalışmanın, SARS-CoV-2'yi nötralize ettiği ve küresel koronavirüs aşısı üretimine öncülük edebileceği belirtildi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ülke olarak gösterilen Çin'de bilim insanları, virüse karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli üniversite ve kurumlardan araştırmacılar, koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili bir antikoru izole ettiklerini duyurdu.

ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN YENİ ÇALIŞMA

Monoklonal antikor 35B5'in koronavirüsü nötralize etmek için kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca söz konusu antikorun son derece bulaşıcı Delta varyantı üzerinde de işe yaradığı aktarıldı.

KORONAVİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu, yani antijen molekülünün bir parçasını hedefleyerek SARS-CoV-2'yi etkisiz hale getiriyor.

Çinli bilim insanlarına göre, son buluş, küresel koronavirüs aşısı üretiminde kullanılabilir.