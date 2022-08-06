Çinli askeri yetkililer, ABD'den gelen çağrıları yanıtsız bıraktı

Konuyla ilgili uzmanlar, yaşananların tehlikeli olduğunu söyledi. Olası çatışmadan kaçınmak için Pekin ile diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

ABD, Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilime müdahil oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti, bölgedeki gergin atmosferi tırmandırdı.

Çağrılara yanıt yok

Politico dergisi, üst düzey Çinli askeri yetkililerin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti üzerine Pasifik'te patlak veren kriz nedeniyle bu hafta Amerikalı mevkidaşlarından çok sayıda çağrıya yanıt vermediğini yazdı.

Pekin'in, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'i gölgede bırakmasının, Çin'in Tayvan çevresinde benzeri görülmemiş askeri tatbikatlarda füzeler fırlatmaya, savaş gemilerini ve uçakları konumlandırmaya devam ettiği bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.

ABD: Tehlikeli bir hareket

Konuyla ilgili yetkililer ve uzmanlar, Çin'in sessizliğinin, zaten gergin bir durumda tansiyonun tırmanma riskini artıran "tehlikeli" bir hareket olduğunu düşünüyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminde Pentagon'un Asya politikasından sorumlu olan Randy Schriver, "Çin ordusu daha agresif bir şekilde ve daha sık olarak ABD kuvvetlerine daha yakın bir yerde faaliyet gösterirse, güvenli bir çalışma ortamını teşvik etmek için bu mekanizmalara daha fazla ihtiyacımız olacak." dedi.

"Çatışmaya dönüşecek kazaları önlemek için..."

Habere göre, üst düzey ABD askeri yetkilileri, "tam bir çatışmaya dönüşebilecek kazaları ve diğer yanlış hesaplamaları önlemek için Çin gibi potansiyel düşmanlarla dahi açık iletişim hatlarını sürdürmeye çalışıyor."