Çinli bilim adamları: Korona aşısız durdurulabilir

Pekin Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarda, ilacın 2020 sonunda hazır olacağı belirtildi.

Koronavirüs salgınını önleme adına dünya genelinde aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Pekin Üniversitesi'nde, enfekte olanların iyileşme süresini kısaltan ve virüse karşı kısa süreli bağışıklık sağlayan bir ilaç test ediliyor.

Üniversite'ye bağlı Pekin Genomik İleri İnovasyon Merkezi'nin Direktörü Sunney Xie, AFP'ye yaptığı açıklamada, ilacın hayvan denemelerinde başarılı olduğunu söyledi.

ÇİN'DEN KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇ İDDİASI

Sunney, "Enfekte farelere nötralize edici antikorlar enjekte ettiğimizde, beş gün sonra viral yük 2 bin 500 faktör azaltıldı. Bu da, potansiyel ilacın terapötik etkiye sahip olduğu anlamına geliyor. " bilgisini paylaştı.

Dünya genelinde şimdiye kadar 4.9 milyonu aşkın koronavirüs vakası görülürken, 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İLAÇ, 2020 SONUNDA HAZIR OLABİLİR

Koronavirüsün aşısız durdurulabileceğini belirten Çinli uzman, kış mevsiminde yaşanabilecek ikinci bir dalgayı işaret ederek, klinik araştırma için planlamaların devam ettiği söz konusu ilacın 2020 yılının sonlarına doğru hazır olması gerektiğini kaydetti.

5 FARKLI POTANSİYEL KORONA AŞISI

Çin, halihazırda 5 potansiyel koronavirüs aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, aşı geliştirmenin 12 ila 18 ay sürebileceğini söylüyor.