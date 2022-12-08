Çinli futbolsever Dünya Kupası uğruna felç geçirdi

Ülkede yerel saate göre 18.00-06.00 saatlerinde oynanan Dünya Kupası maçlarını izlemek için günde 2 saat uyuyarak işe giden 26 yaşındaki genç, felç geçirerek yüzünün yarısının kontrolünü kaybetti.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası organizasyonu bu yıl Katar'da düzenlendi.

20 Kasım'da başlayan 18 Aralık'a kadar sürecek olan turnuva, Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlendi.

Yoğun ilgi görüyor

Organizasyon için birçok futbolsever Katar'a akın ederken televizyon başındaki izleyiciler de büyük heyecan yaşıyor.

Yakından takip edilen maçlar, futbol tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Çin'de yaşayan Cao isimli bir 26 yaşındaki bir vatandaş da 2022 Dünya Kupası heyecanını televizyon başından takip ediyor.

Ülkede yerel saate göre maçlar 18.00-06.00 saatleri arasında oynanıyor.

Turnuva uğruna 2 saat uyuyor

Bu kapsamda maçları izlediyen Cao, 08.00’de motosikletiyle birlikte işe gitmek için yola koyuluyor.

Maçları izlemesinin ardından 2 saaatlik uykuyla işe giden genç adam, şimdilerde Dünya Kupası uğruna sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

"Dudaklarım aniden yana doğru eğildi"

Yerel basına konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğumu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim.” dedi.

Yüz felci geçirdi

Durumunun düzelmemesi üzerine hastaneye giden Cao'nun, yüz felci geçirdiği tespit edildi.

Uykusuzluğu soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğu açıklandı.