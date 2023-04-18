Çinli kadın akrobat, metrelerce yüksekten yere çakıldı Daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmayan Çinli kadın akrobat, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

İHA

Korkunç kazanın adresi Çin’in Anhui eyaletindeki Suzhou şehri…

Geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldi.

Ancak kadın akrobat, izleyen gözü önünde yere çakılarak hayatını kaybetti.

Bacaklarının arasından kaydı

O anları kaydedenler de oldu.

Görüntülerde, Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü anlar yer aldı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.

Emniyet kemeri takmıyorlardı

Zhang ve Sun’un evli oldukları ve iki çocuklarının bulunduğu aktarıldı.

Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları öğrenildi.