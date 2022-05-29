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    Çinli kadın sokak ortasında doğurdu

    Yüzlerce insanın bulunduğu bir sokakta pantolonunu çıkaran kadın, doğum yaptı. Bu anlara tanıklık edenler de şoka girdi. Görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 15:49
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    Çinli kadın sokak ortasında doğurdu

    Tüyleri diken diken eden görüntülerin adresi Çin…

    Bir kadın, sokak ortasından aniden soyunmaya başladı.

    Sokakta doğurdu

    Pantolonu ile iç çamaşırını hızlıca çıkaran kadın, doğum yaptı.

    Bu ana tanıklık edenler adeta inanamadı.

    Bebek yere düştü

    Ayakta doğum yapan kadın, bebeği de yere düşürdü.

    Çok geçmeden hareket eden bebek için çevredekiler hemen bir yer hazırladı.

    Çinli kadın sokak ortasında doğurdu VİDEO

    Şoke eden görüntüler

    Hem anne hem de onu izleyenlerin yaşadığı şok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çin’in hangi eyaletinde olduğu bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada ise hızlıca yayıldı.

    Durumları bilinmiyor

    Anne ve bebeğin durumuna ilişkin de herhangi bir bilgi edinilemedi.

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