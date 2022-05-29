Yüzlerce insanın bulunduğu bir sokakta pantolonunu çıkaran kadın, doğum yaptı. Bu anlara tanıklık edenler de şoka girdi. Görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Tüyleri diken diken eden görüntülerin adresi Çin…

Bir kadın, sokak ortasından aniden soyunmaya başladı.

Sokakta doğurdu

Pantolonu ile iç çamaşırını hızlıca çıkaran kadın, doğum yaptı.

Bu ana tanıklık edenler adeta inanamadı.

Bebek yere düştü

Ayakta doğum yapan kadın, bebeği de yere düşürdü.

Çok geçmeden hareket eden bebek için çevredekiler hemen bir yer hazırladı.

Çinli kadın sokak ortasında doğurdu VİDEO

Şoke eden görüntüler

Hem anne hem de onu izleyenlerin yaşadığı şok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çin’in hangi eyaletinde olduğu bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada ise hızlıca yayıldı.

Durumları bilinmiyor

Anne ve bebeğin durumuna ilişkin de herhangi bir bilgi edinilemedi.