Çinli muhabir Rus birliklerinin arasından yayın yaptı

Çin'in yayın organı Phoenix TV'nin muhabiri Lu Yuguang, Rus birliklerinin arasına giren ve görüntü alan tek yabancı gazeteci oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 21'nci gününde devam ediyor.

Dünyanın her tarafından bölgeye giden gazeteciler de savaşa ilişkin yaşananları aktarıyor.

Ancak içlerinden biri Rus birliklerinin arasına girebildi.

RUSLARIN ARASINA GİREN TEK YABANCI GAZETECİ

Çinli haber kanalı Phoenix TV'den muhabir Lu Yuguang, şimdiye kadar Rus askerlerinin arasına girip röportaj yapabilen tek yabancı gazeteci oldu.

"BURADA BİRÇOK ZAFER KAZANIYORLAR"

Çatışmanın Rusya tarafına özel erişim elde ettiği görülen Lu'nun, Rus işgalini "Burada birçok zafer kazanıyorlar" diyerek servis etmesi ise dikkat çekti.

RUS ASKERLE CEPHEDEN YAYIN YAPTI

Öte yandan Çinli muhabir bir Rus askeriyle geçtiğimiz günlerde cepheden yayın yaptı.

Muhabirin konuştuğu Rus asker, 8 yıldır savaştığı için şu anki çatışmalarda tedirgin hissetmediğini söyledi.

Yuguang savaştan önce Rusya tarafından tanınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin'le görüşmüştü.