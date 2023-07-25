Çinli şirketlerinin Rusya'ya gizlice askeri teçhizat sattığı öne sürüldü Çin merkezli savunma şirketlerinin Rusya'ya gizlice büyük miktarda askeri teçhizat sattığı iddia edildi.

AA

Politico haber sitesinin araştırmasına göre Çin merkezli savunma şirketleri Rusya'ya paravan şirketler üzerinden yüz binlerce kurşun geçirmez yelek ve kaskın yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve termal nişangah satışı yaptı.

Rusya'da paravan şirketler olarak bilinen yapılar üzerinden askeri teçhizat alımlarının gerçekleştiği ve bu firmaların mali tablolarının şaibeli olduğu ileri sürüldü.

Sevkiyatlar kapsamında gönderilen yelek ve miğferlerin sayısının Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren göreve çağrılan Rus ordusu personelinin çoğuna yetecek miktarda olduğu kaydedildi.

100 milyon doları aşan İHA ithalatı

Gümrük kayıtlarından elde edilen bilgilere göre Rus alıcılar Shanghai H Win isimli firmaya yüz binlerce kurşun geçirmez yelek ve kask siparişi verdi.

Araştırma sonucunda Rusya'nın bu yıl Çin'den değeri 100 milyon dolardan fazla insansız hava aracı ithal ettiği, bu miktarın Ukrayna'nın Çin'den ithal ettiği insansız hava aracının 30 misli olduğu belirtildi.

Rusya, Çin'den batı teknolojisini satın alıyor

Çin ve Ukrayna gümrük verilerine göre bu yıl Çin'in Rusya'ya yönelik kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan seramik ihracatı yüzde 69 artarak 225 milyon doların üstüne çıktı, aynı malzemenin Ukrayna'ya ihracatı ise yüzde 61 düşüşle 5 milyon dolara geriledi.

Araştırmaya göre Wagner grubu Kasım ve Aralık 2022'de, başka bir Çinli firmadan 60 milyon dolardan fazla kask ve çeşitli askeri ekipman satın aldı.

Kiev Ekonomi Okulu'na (KSE) bağlı bir düşünce kuruluşu olan KSE Enstitüsü'nün analizine göre paravan şirketler aracılığıyla yapılan bu ithalatın farkında olan Rus yetkililer Çin'i Ukrayna savaşında batı teknolojisini satın almak için kullanıyor.

Bu kapsamda araştırmacılar savaş alanında bulunan Rus ordusuna ait silahların kritik bileşenlerinin yüzde 60'ından fazlasının ABD merkezli şirketlerden geldiğini savundu.