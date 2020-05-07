Çinliler, Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecek

Dağın zirvesiyle ilgili daha önce yapılan iki ölçümde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştı.

Bir grup Çinli dağcı, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın irtifasını ölçmek üzere zirve yolculuğuna başladı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan ölçüm uzmanları ile profesyonel dağcılardan oluşan 30 kişilik grup, Nepal-Çin sınırındaki dağın Çin tarafındaki ana kamptan yola çıktı.

MAYIS SONUNDA ZİRVEYE ULAŞMA HEDEFİ

Nisan başından bu yana ana kampta yüksek irtifaya uyum çalışması yapan grup, hava koşullarının uygun olması halinde ay sonunda zirveye ulaşmayı amaçlıyor.

ZİRVE İRTİFASININ HASSAS ÖLÇÜMÜNÜ YAPACAKLAR

Grup zirveye ulaştığında, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla zirve irtifasının hassas ölçümünü yapmaya çalışacak.

DAHA ÖNCE İKİ FARKLI ÖLÇÜM SONUCU ÇIKMIŞTI

Çin, daha önce 1975 ve 2005 yıllarında zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı.

O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 848 metre 13 santim ve 8 bin 844 metre 43 santim ölçülmüştü.

Pekin yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.