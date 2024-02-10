Cinsel istismardan hüküm giyen kişiye af çıkarmıştı! Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti Devlete ait bir çocuk yurdunda cinsel istismardan hüküm giyen bir adama af çıkaran Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, tepkiler sonrası görevini bıraktığını duyurdu.

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Macaristan'ın son günlerdeki gündemi Cumhurbaşkanı Novak'ın çıkardığı af kararı..

Devlete ait bir çocuk yurdunda cinsel istismarda bulunarak hüküm giyen bir adama af çıkaran Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ülkede tartışmalara neden oldu..

Kamuoyunda oluşan tepkilere dayanamayan Novak, istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını canlı yayında duyurdu

46 yaşındaki Katalin Novak, televizyonda yayınlanan bir mesajla 2022'den bu yana sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Hata yaptım"

Novak şu ifadeleri kullandı:

Birçok insanda şaşkınlık ve huzursuzluk yaratan bir af çıkardım. Bir hata yaptım.

Af kararı büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Novak'ın geçen hafta, Nisan 2023'te devlete ait bir çocuk yurdunda çocuklara yönelik bir dizi cinsel istismarı gizlemekten hüküm giyen bir adama af çıkarmıştı.

Bu kararın ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki doğurmuştu.