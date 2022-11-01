Petrol
93.56
0.81%
Euro
18.4403
0.20%
Dolar
18.6122
0.03%
Altın
980.44
0.37%
Borsa
3979
0.00%
Bitcoin
383.410
0.10%
BTXN Coin
10.48
-1.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    Çipras: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur

    Çipras: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur

    Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetici yerli savunma sanayisine yatırım yapmamakla suçladı.
    • 01.11.2022 - 07:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ulusal basında yer alan haberlere göre Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

    Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu.

    "Kaynaklar boşa harcanmamalı"

    AA'nın haberine göre; SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde mevcut silahlanma programlarına ilişkin anlaşmaların Yunan silah sanayiini de dahil edecek şekilde yeniden müzakere edileceğini aktaran Çipras, silahlandırma programlarında kaynakların boşa harcanmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

    Çipras: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur #1

    "Bu ulusal bir suçtur"

    Çipras, "Ülkemiz son iki yılda silahlanma programlarına 14 milyar euro ayırmıştır ancak milli savunma sanayiine bir euro bile verilmemiştir. Bu ulusal bir suçtur." diye konuştu.

    Çipras: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur #2

     


    Vahit Kirişci: Bitkisel üretim rekor kıracak
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: Bitkisel üretim rekor kıracak

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
    İç Haber

    Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

    Görüş Bildir