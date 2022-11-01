Çipras: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetici yerli savunma sanayisine yatırım yapmamakla suçladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu.

"Kaynaklar boşa harcanmamalı"

AA'nın haberine göre; SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde mevcut silahlanma programlarına ilişkin anlaşmaların Yunan silah sanayiini de dahil edecek şekilde yeniden müzakere edileceğini aktaran Çipras, silahlandırma programlarında kaynakların boşa harcanmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"Bu ulusal bir suçtur"

Çipras, "Ülkemiz son iki yılda silahlanma programlarına 14 milyar euro ayırmıştır ancak milli savunma sanayiine bir euro bile verilmemiştir. Bu ulusal bir suçtur." diye konuştu.