CNBC, Rusya'nın Afrika'daki etkinliği haberinde algı operasyonu yaptı

ABD merkezli medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu fotoğrafla algı oluşturmaya çalıştı.

CNBC, Rusya'nın Afrika kıtasındaki varlığına dair bir haber yayınladı.

Haberde, sadece son iki ayda Rusya'nın Afrika'nın en kalabalık iki ülkesi olan Nijerya ve Etiyopya ile askeri iş birliği anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

Moskova yönetiminin, kıtada ABD ve Fransa etkisine rağmen nüfuzunu artırma çabası içinde olduğu kaydedildi.

RUSYA HABERİNDE ERDOĞAN FOTOĞRAFI

"Rusya, kıtadaki varlığını genişletmek için Batılı güçlerle güvensizlik ve diplomatik anlaşmazlıkları sıçrama tahtası olarak kullanarak Afrika'daki statükoya meydan okuyor." ifadesine yer verildi.

Ancak "Rusya, Afrika'daki askeri nüfuzunu artırarak, ABD ve Fransız hakimiyetine kafa tutuyor" başlık haberde, Türkiye'den bahsedilmemesine rağmen kullanılan fotoğraf dikkat çekti.

TÜRKİYE HAKKINDA ALGI OPERASYONU

Söz konusu fotoğrafta, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan grup pankart tutuyor. Pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı karede bulunuyor.

ABD merkezli medya kuruluşunun Türkiye ile ilgili bilgiye yer verilmeyen haberinde kullandığı fotoğrafla, Ankara hakkında algı operasyonu yapmaya çalıştığı açıkça görüldü.

ANKARA, KITAYA ÖNEM VERİYOR

Bu arada Türkiye, diğer bazı ülkeler tarafından geçmişte benimsenen sömürgeci yaklaşımın aksine, Afrika'daki ilişkilerini karşılıklı fayda temelinde inşa ediyor.

Artan ticaret hacimleri ve savunma sanayii ihracatlarının yanı sıra büyükelçilik sayısının artırılması, Türkiye'nin kıtaya verdiği önemi gözler önüne seriyor.