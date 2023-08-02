CNBC: Türkiye ve Suudi Arabistan, Ukrayna'da arabulucu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman'ın, Ukrayna'da silahların susması için devrede olduğu belirtildi. NATO üyesi Türkiye'nin özel avantajına işaret edildi.

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ABD basını, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarını analiz etti.

Her iki ülkenin, savaşın yeni barış arabulucuları olarak ortaya çıktığı belirtildi.

CNBC televizyonunun haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Ukrayna ile Rusya arasında büyük esir takasları ve Karadeniz Tahıl Anlaşması gibi deniz güvenliği anlaşmaları müzakerelerine öncülük ettikleri aktarıldı.

Riyad yönetiminin Cidde'de Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmayı planladığı ifade edilerek, temmuz ayında Türk ve Suudi liderlerin Rusya tarafından zorla sınır dışı edilen Ukraynalı çocukları ailelerine geri getirmek için bir anlaşma yapmaya çalıştıklarına dair çıkan haberlere dikkat çekildi.

Türkiye'nin özel avantajı

Ankara'nın, Rusya'nın çekilmesiyle askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmaya çalıştığına işaret edilerek Türkiye hakkında şunlar paylaşıldı:

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak siyasi ağırlığı ve Karadeniz'den Akdeniz'e tek giriş noktası olan Türk boğazları üzerindeki kontrolü, ona özel diplomatik avantaj sağlıyor.

Konuyla ilgili analistlerin görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye ve Suudi Arabistan uluslararası gerçekleri şekillendirmeye yardımcı oluyor." denildi.

Ankara ve Riyad'ın Ukrayna'daki rolü

Hem Türkiye hem de Suudi Arabistan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkileri olduğu ve aynı zamanda Batı'nın uzun süredir müttefikleri olduğu göz önüne alındığında, "iyi konumlanmış aracılar" olarak görüldüğü vurgulandı.

Türkiye'nin yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi olduğu, Suudi Arabistan'ın da 80 yıldan fazla bir süredir ABD ile güvenlik ilişkisi yürüttüğü kaydedildi.