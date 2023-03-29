CNBC: Türkiye'nin savunma sanayisi, küresel nüfuzunu artırıyor Amerikan yayın kuruluşu, "Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor" diye yazdı. 2022'de kaydedilen ihracat başarısının, bazı Avrupa ülkelerini geride bıraktığına işaret edildi.

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ABD merkezli CNBC, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle yükselişini gündeme getirdi.

"Öldürücü insansız hava araçları ve milyarlarca dolarlık anlaşmalar: Türkiye'nin çabucak büyüyen savunma sanayisi, küresel nüfuzunu artırıyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin denizaşırı savunma ihracatı gelirinin 2020 ile 2021 arasında yüzde 42 artış kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

Bayraktar TB2'nin rolüne vurgu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'nın ihracatta kritik bir role sahip olduğu, Rusya ile savaşta Ukrayna kuvvetlerine yardımcı olmasıyla ün kazandığına dikkat çekildi.

"Dönüşümün kökleri 2000'li yılların başına uzanıyor"

Türkiye'de savunma sanayiinde atılan oyun değiştirici adımlara işaret edilerek, şöyle denildi:

Dönüşümün kökleri, Ankara'nın modern ve kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme stratejisini ana hatlarıyla belirlediği 2000'li yılların başına uzanıyor.

Rekor savunma ihracatı: Bazı Avrupa ülkelerinden daha yüksek

2022'de Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçelerinden daha yüksek bir rakam olan 4,4 milyar dolarlık rekor silah ihracatına ulaştığının altı çizildi:

Türkiye hükümeti, bu ihracat hedefini geçtikten sonra, 2023'te 6 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Türkiye, sektörde yaklaşık 2 bin şirkete ev sahipliği yapıyor.

"Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor"

Öte yandan Türkiye'nin, Ukrayna'nın yanı sıra Libya, Suriye ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kullanılan Bayraktar SİHA gibi silahlarının performansıyla dikkatleri üzerine çektiği anımsatılarak, şu ifade kullanıldı:

Erdoğan'ın 20 yıllık projesi, silah satışlarının Türkiye'nin yurt dışındaki nüfuzunu artırmasıyla meyvelerini veriyor.

"Orta Doğu'dan, Asya'dan, Avrupa'dan ciddi talep var"

Atlantik Konseyi'nin, başta SİHA'lar olmak üzere silah ve teknolojilerin satışının, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde yeni bir yol haritası çizmesine yardımcı olduğunu yazdığı ifade edildi.

Bu kapsamda Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan ve Tunus gibi ülkelerle ilerletilen ilişkilere vurgu yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri hakkında, şu tespitlere yer verildi:

Orta Doğu'dan, Asya'dan, Avrupa'dan ciddi uluslararası talep var. Bu da Türk ürünlerinin savaş meydanlarında kullanılabilecek olgunluğa ulaştığını gösteriyor.

"Tüm üreticiler, en az 5 yıl için rezerve edildi"

Savunma alanında faaliyet gösteren imalatçıların, önümüzdeki birkaç yıl için NATO stoklarının yenilenmesine yardımcı olmak üzere sipariş doluluğuna ulaştığı da dikkat çekilen bir diğer nokta oldu:

Ukrayna-Rusya Savaşı büyük bir talep oluşturdu. Savaşa katılmayan ülkeler bile stok yapıyor. NATO ülkelerinden talebi karşılamak üzere üretim kapasitesi ikiye katlanıyor. Tüm üreticiler, en az 5 yıl için rezerve edildi.

Aynı haberde, Türkiye'de üretimi yapılan savunma sanayii ürünlerinin görselleri paylaşıldı.