CNN International, işe aşısız gelen 3 çalışanını kovdu

ABD merkezli medya kuruluşu, salgın döneminde sert bir karara imza attı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hayati öneme sahip aşılama konusunda CNN International, çok konuşulacak bir karara imza attı.

Kuruluşun Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği notta, aşının zorunlu olduğu yönünde hatırlatmada bulundu, "Bu konuda sıfır tolerans politikamız var." dedi.

AŞISIZ 3 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Bu karar doğrultusunda, koronavirüs aşısı yaptırmadan işe gelerek şirket politikasını ihlal eden üç çalışanın işine son verildi.

Zucker, söz konusu notunu "Ofise gelmek için aşı olmanız gerekiyor. Ofise girip girmediğinize bakılmaksızın, diğerleriyle birlikte sahada çalışmak için aşı olmanız gerekiyor." şeklinde tamamladı.

PANDEMİYE KARŞI SIKI TEDBİR

CNN'den, işten çıkarmalar veya çalışanların nerede görevli olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Guardian'ın haberine göre, medya kuruluşunun ofislerinin çoğu halihazırda gönüllü çalışanlar için açık tutuluyor. Haber görevlilerinin üçte birinden fazlasının geri döndüğü kaydedildi.

Atlanda, Washington ve Los Angeles ofislerinde pandemi önlemleri çerçevesinde yemek yenmediği sırada maskelerin takılma zorunluluğu var.

SİLİKON VADİSİ'NDE AŞI ZORUNLULUĞU

Google, Facebook ve Uber'den yapılan açıklamada, ofise dönmek isteyenler için koronavirüs aşısının zorunlu olduğu belirtilmişti.