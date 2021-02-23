Sunucu Keilar, koronavirüsle ilgili bir haberi sunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de 28 milyondan fazla vaka kayıtlara geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

Salgın nedeniyle zor günlerin yaşandığı ülkede yayın yapan CNN International'ın sunucusu Brianna Keilar, virüsün yol açtığı ölümlerle ilgili haber sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

CANLI YAYINDA DUYGUSAL ANLAR

Keilar, "Kişisel olarak tanımasak da kaybettiğimiz insanları tanımalıyız." dedi.

İçinde bulundukları durumun zor olduğunu dile getiren Keilar, canlı yayında gözyaşlarını sildi.

"BİLİYORUM PES ETTİNİZ"

Konuşmakta güçlük çeken CNN International spikeri, sözlerini "Biliyorum yoruldunuz, pes ettiniz. İlk vakanın üzerinden 1 yıl geçti." şeklinde sürdürdü.

Brianna Keilar, yüz binlerce Amerikalının salgına kurban gittiğini anımstarak, bununla birlikte "Hayatınızdakilere onlar için orada olduğunuzu hatırlatmak için iyi bir gün." ifadesini kullandı.

CNN International spikeri Brianna Keilar, canlı yayında ağladı ViDEO