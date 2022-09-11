Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
395.279
0.90%
BTXN Coin
7.13
6.73%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi

    ABD merkezli yayın kuruluşunun muhabirinin kullandığı ifadeler, eleştiri oklarını üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi

    İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası yas tutuyor.

    10 gün sürecek yas nedeniyle İngiliz vatandaşları, Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi önünde yoğunluk oluşturdu.

    Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yanı sıra Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'a gelerek toplanan kalabalığı selamladı ve onlarla bir süre sohbet etti.

    CNN'in tepki çeken yayını

    Gelişmeleri aktaran CNN International muhabiri Scott McLean'in haberi verme biçimi ise Kraliyet Ailesi yanlılarının tepkisini çekti.

    McLean, "Dördü araçtan çıktı. Harry'nin ilk indiğini görebilirsiniz. Sonrasında Meghan'ı gördünüz." dedi.

    CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi ViDEO

    William ve Kate için "diğer ikisi" dedi

    Anonsunun devamında McLean'in Prens William ve eşi Kate'in isimlerini anmadan "Daha sonra Kraliyet'ten diğer ikisi." demesi tepki topladı.

    Bir izleyici, sosyal medyada yaptığı yorumda CNN'e Prens William'ın ve eşi Kate'in tahtın varisi olduğunu hatırlattı.

    Hedef tahtasına oturttular: Yorumlar gülünç

    Bir diğeri, söz konusu anonsu "saygısız" olarak nitelendirdi ve "Sussex hayran kulübünden gelen yorumlar gülünç." dedi.

    Başka bir kullanıcı da "Tarafsız gazeteciliğe ne oldu? Şoke edici." diye yazdı.

    CNN, Prens William ve eşi Kate için diğer ikisi dedi #1

    CNN, Prens William ve eşi Kate için diğer ikisi dedi #2


    Josef de Souza gözyaşlarına hakim olamadı
    Futbol

    Josef de Souza gözyaşlarına hakim olamadı

    Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı
    3. Sayfa

    Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli kardeşlere çarptı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir