CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi

CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi

ABD merkezli yayın kuruluşunun muhabirinin kullandığı ifadeler, eleştiri oklarını üzerine çekti.

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası yas tutuyor.

10 gün sürecek yas nedeniyle İngiliz vatandaşları, Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi önünde yoğunluk oluşturdu.

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yanı sıra Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'a gelerek toplanan kalabalığı selamladı ve onlarla bir süre sohbet etti.

CNN'in tepki çeken yayını

Gelişmeleri aktaran CNN International muhabiri Scott McLean'in haberi verme biçimi ise Kraliyet Ailesi yanlılarının tepkisini çekti.

McLean, "Dördü araçtan çıktı. Harry'nin ilk indiğini görebilirsiniz. Sonrasında Meghan'ı gördünüz." dedi.

CNN, Prens William ve eşi Kate için 'diğer ikisi' dedi ViDEO

William ve Kate için "diğer ikisi" dedi

Anonsunun devamında McLean'in Prens William ve eşi Kate'in isimlerini anmadan "Daha sonra Kraliyet'ten diğer ikisi." demesi tepki topladı.

Bir izleyici, sosyal medyada yaptığı yorumda CNN'e Prens William'ın ve eşi Kate'in tahtın varisi olduğunu hatırlattı.

Hedef tahtasına oturttular: Yorumlar gülünç

Bir diğeri, söz konusu anonsu "saygısız" olarak nitelendirdi ve "Sussex hayran kulübünden gelen yorumlar gülünç." dedi.

Başka bir kullanıcı da "Tarafsız gazeteciliğe ne oldu? Şoke edici." diye yazdı.