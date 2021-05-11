CNN sunucusu ile Filistinli genç arasındaki çarpıcı diyalog

Şeyh Cerrah'taki olayların nedeni olarak Filistinlileri göstermeye çalışan CNN spikeri, hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göçle tehdit etmeyi sürdürüyor.

Mahalle yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrılar üzerine Filistinli gençlerin bölgeye gelmesiyle uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

CNN SUNUCUSUNA KARŞILIK VERDİ

CNN International, Şeyh Cerrah'ta yaşananları aktarırken Filistinli yazar Muhammed El-Kurd'u görüntülü bağlantıyla canlı yayına aldı.

Söz konusu mahallede İsrail zorbalığına karşı direnen Filistinlileri şiddetin kaynağı gibi göstermeye çalışan CNN spikeri ile El-Kurd arasındaki diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

CNN spikeri ile Filistinli genç arasındaki çarpıcı diyalog ViDEO

SPİKERİN ZOR ANLARI

CNN spikeri, "Şu anda sizinle ve diğer ailelerle birlikte patlak veren şiddetli protestoları destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Filistinli genç, "Benim ve ailemin şiddetle mal ve mülküne el konulmasını destekliyor musunuz?" karşılığını verdi. Hiç beklemediği tepkiyle karşı karşıya kalan spiker, bir süre sessizliğe büründü.

YENİDEN SORDU

Spiker, daha sonra sorusunu değiştirerek, "Aileni desteklemek için gerçekleşen protestoları destekliyor musun diye soruyorum." ifadesini kullandı.

El-Kurd, "Etnik temizliğe karşı yapılan protestoları destekliyorum." şeklinde cevapladı.