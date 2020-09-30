CNN'den Trump - Biden tartışmasıyla ilgili analiz

Amerikan basını, Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasının Çin'de moralleri yükselttiğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışması gergin geçti.

Birbirlerinin sözlerini sıklıkla kesen iki isim, karşılıklı suçlama ve hakaretlerde bulundu.

"KAZANAN ÇİN OLDU"

CNN International'da James Griffiths imzasıyla yayınlanan "Trump-Biden tartışmasında kaos, Çin ve diğer demokrasi muhalifleri büyük kazananlar oldu" başlıklı analizde, canlı yayın düellosu değerlendirildi.

Yazı, "Çirkin, inatçı bir başkanlık tartışmasında Donald Trump ve Joe Biden'ın üzerinde anlaştığı birkaç şeyden biri Çin oldu." ifadesiyle başladı.

"BIDEN'IN GÖZLERİNİ BAĞLADILAR"

İki tarafın birbirini Pekin'e karşı çok yumuşak davranmakla eleştirdiği, Trump'ın, Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Joe Biden'ın "gözlerinin Çin tarafından bağlandığını" söylediği ifade edildi.

Biden'ın ise Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Şi iyi bir iş çıkarıyor" dediği anımsatıldı.

ÇİN KARŞITI GERGİNLİĞİ GÖSTERİYOR

Ancak Pekin yönetiminin, ABD Başkanlık seçimlerinin konusu olmayı tercih etmediği, bu nadir fikir birliğinin Washington'da büyüyen Çin karşıtı gerginliği temsil ettiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"ÇİN'DE MORALLER YÜKSELECEK"

"Tartışma bir bütün olarak Çin'in başkentinde moralleri yükseltmiş olacak. Pekin onlarca yıldır ABD tarzı demokrasiyi eleştirdi ve Amerikan sistemindeki kusurları Çin otoriterizminin haklılığı olarak öne sürdü.

Trump, salı günü bu görüşü güçlendirmeye yardımcı oldu ve karşılığında ABD tarzı demokrasiye olan küresel güveni daha da aşındırdı. Trump posta yoluyla oy kullanmaya çattı ve destekçilerini, ima ettiği şeyin seçimi çalma girişimi olabileceği için sandık başına gitmeye ve çok dikkatli izlemeye çağırdı.

"ÇİN MEDYASI, ÇİRKİN HAVAYI YAZDI"

Salı günkü tartışmayı izlemek ve dört yıl içinde bir şeylerin ilerlediğini düşünmek zordu. Çin devlet medyası çirkin havaya dikkat çekti. China Daily, 'tartışma iki adam arasındaki gerçek bir hoşnutsuzluğu ortaya çıkardı' dedi."

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