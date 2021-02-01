Coachella ve Stagecoach festivalleri iptal edildi

Dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella ile Stagecoach, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da koronavirüs nedeniyle yapılamayacak.

Coachella Vadisi Müzik ve Sanat festivali ve country müziğindeki muadili Stagecoach Country Müzik Festivali, geçtiğimiz yıl önce Nisan 2020 için planlandı ancak sonra Ekim 2020'ye ertelendi.

Ardından müzik endüstrisinin salgına karşı önlemleri sürerken, festivalin Nisan 2021'de düzenlenmesi planlandı.

Etkinlik organizatörü Goldenvoice, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Coachella ve Stagecoach'un olmadığı bir yılı idrak etmek bizim için zor ancak 2021'de geri dönmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN YİNE İPTAL OLDU

Yetkililer tarafından yapılan duyuruda, her iki etkinliğin de koronavirüsün yeniden tırmanmasına dair endişelere dayanarak iptal edildiği aktarıldı.

Kararı, Kaliforniya'nın Riverside Belediyesi sağlık yetkilileri verdi.

Riverside Belediye Halk Sağlığı Müfettişi Cameron Kaiser, "Etkinliklerin yeniden yapılabileceği zamanı dört gözle bekliyoruz." dedi.