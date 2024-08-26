Çocuk felci Gazze'de yayılıyor Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin ver,lmesi için İsrail'e çağrı yaptı.

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AA

Gazze'de açlık ve susuzluğun yanına tıbbi malzeme eksiliği de eklenince, binlerce çocuk hastalıklarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'de geçtiğimiz günlerde de çocuk felci vakalarının görüldüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da çocuk felciyle mücadele edecekleri aşıların ellerine ulaştığını söyledi.

Ancak Gazze'ye giriş için İsrail'in izin vermesi gerekiyor...

AŞILAMA MERKEZLERE DAĞITILACAK

Bakanlığın yazılı açıklamasında, nOPV türü çocuk felci aşılarının temin edildiği, aşıların Gazze'ye sokulması için koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Aşıların korunması için soğuk zincir ekipmanlarının da getirildiği ve bunların Gazze'de aşılama için belirlenen merkezlere dağıtılacağı aktarıldı.

Uluslararası kurumlardan, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

GAZZE'DE ÇOCUK FELCİ VAKASI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)