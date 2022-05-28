Çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsü Japonya'da yayılıyor

16 yaş altı çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsünün tespit edildiği 7 çocuk karantinaya alınırken, virüsün 31 ülkede daha görüldüğü aktarıldı.

Japonya'da, 16 yaşından küçük çocuklarda tespit edilen gizemli hepatit virüsü, endişe uyandırıyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) taradından yapılan açıklamada, virüsün 7 çocukta ortaya çıktığını belirtti.

Hastaların belirtileri aktarılmadı

Çocuklar karantinaya alınırkeni yaşadığı yeri yaşları ve semptomları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

AA'nın aktarımına göre, son vakalarla Japonya genelinde ilk vakasının 25 Nisan günü tespit edildiği "gizemli" hepatit sayısı 31'e yükseldi.

MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor.

31 ülkede görüldü

Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.