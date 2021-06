Copacabana Plajı’na koronavirüsten ölenlerin anısına 500 gül dikildi

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yer alan Copacabana Plajı'nda ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi için dikilen 500 gül ile anıldı.

Brezilya’da koronavirüs salgınında yaşamını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu aştı.

Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişinin anısına mezar taşı şeklinde 500 gül dikildi.

''HÜKÜMET ÇOK YANLIŞ YAPTI''

Sivil toplum kuruluşu Rio da Paz tarafından gerçekleştirilen anma etkinliği ile Jair Bolsonaro hükümetine tepki gösterildi.



Rio da Paz’ın yöneticisi Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, "Hükümet çok yanlış yaptı. Pandeminin başlangıcından bu yana Bolsonaro, bu virüsün öldürücü gücünü ciddiye almadı. Asla empati göstermedi. Ölümleri azaltmak için hala zamanı var. Bundan sonra en azından daha fazla ölümü engelleyebilir" dedi.

DÜNYADA EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE

Brezilya’da pandemide yaşanan can kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Costa, Brezilya’nın ABD’den sonra dünyada en çok can kaybının yaşandığı ülke olduğunu hatırlattı.



Brezilya’da toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750’ye, toplam can kaybı ise 500 bin 868’e ulaştı.