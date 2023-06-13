Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Libya ile futbol diplomasisi yürüttü ABD merkezli medya kuruluşu, diyaloğun zorlu dönemlerinde bile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü olduğunu yazdı. Erdoğan'ın, İstanbul'daki finalde imza attığı diplomasiye işaret edildi.

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İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

Inter'i deviren Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

ABD merkezli Al Monitor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, söz konusu müsabakada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Libya ile futbol diplomasisi yürüttüğünü yazdı.

Törenden sonra Erdoğan ile görüşen ilk yabancı lider

Erdoğan'ın, İstanbul'a gelen BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Al-Nahyan'ın, 3 Haziran'da düzenlenen Erdoğan'ın göreve başlama töreninden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı ile birebir görüşen ilk yabancı devlet başkanı olduğu vurgulandı.

Libya-BAE teması

Haberde, "Yüz yüze gelme, muhtemelen Ankara'nın Dibeybe hükümeti ile Abu Dabi arasındaki gerginliği yatıştırmak için yaptığı bir futbol diplomasisi hamlesi." denildi.

'Ekonomik ilişki hep güçlüydü' yorumu

Emirlik analisti ve siyaset bilimi profesörü Abdulkhaleq Abdulla, BAE-Türkiye ilişkisinin farklı aşamalardan geçtiğini söyledi.

Abdulla, "İki ülkenin yaşadığı siyasi rekabet döneminde bile ekonomik ilişki güçlü ve sağlamdı." ifadesini kullandı.

BAE'nin Türkiye'ye yatırımı

2021'de Katar ile gerilimin çözülmesinin ardından BAE'nin, Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım fonu ayırdığı kaydedildi.

Abu Dabi ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin beklendiği notuna da yer verildi.