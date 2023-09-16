Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gitti Erdoğan, ABD'deki temaslarını 20 Eylül'e kadar sürdürecek. Çeşitli kesimlerle görüşmeler yapacak Erdoğan, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kritik temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak.

New York'a gitti

Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısında konuşan Erdoğan, sonrasında "TRK" uçağıyla TSİ 14.00'te New York'a hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul uğurladı.

BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleşecek BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Temaslarını 20 Eylül'de tamamlayacak

ABD temaslarını 20 Eylül'de tamamlaması beklenen Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzey temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

İş dünyası temsilcileriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de ikamet eden vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

Erdoğan'a eşlik eden isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de eşlik eden isimler arasında yer aldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)