Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz terör örgütlerinden temizlendikçe kalkınma hızlanacaktır

Erdoğan, terörle mücadelede küresel iş birliği mesajı verdi. Kıbrıs meselesine ilişkin ise Erdoğan, KKTC'nin çözüm vizyonunun desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve uluslararası meselelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, küresel iş birliğinin terörle mücadelede hayati önemde olduğunu vurguladı.

"BÖLGEMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENDİKÇE..."

"Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz." diyen Erdoğan, "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır." ifadesini kullandı.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kıbrıs meselesine ilişkin görüşlerini paylaşan Erdoğan, iki devletli çözümün altını çizdi.

Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

"İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız. Zirvemiz 'Birlikte Geleceğe' temasıyla düzenleniyor. Teşkilatımızdan ekonomik iş birliğimiz güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor.

"GÜÇLÜ İRADEMİZİ VURGULAYAN BİR BELGE"

Ortak hedeflere ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası 2025 vizyon belgesinde yer alıyor. Bugün onaylayacağımız Aşkabat Eylem Mutabakatı'nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz.

TİCARET HACMİNDE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

8 milyon kilometrekarelik bir alanda, yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız.

2025 VİZYON BELGESİ

Bu kapsamda öncelikle 2025 Vizyon Belgesi'nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymalıyız. Maalesef 17 yıldır uygulanamayan bu anlaşmanın bölge içi ticaretin hak ettiği seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana enstrüman olarak inanıyorum.

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ecobank'ta kurumsal ve mali kapasitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla kalkınmamızda daha önemli işlevler yerine getirilebilir. Ankara'da bulunan Eğitim Enstitüsü, üyelerimiz arasındaki iş birliğini artırarak insani kalkınmaya ciddi katkılarda bulunmaya başlamıştır."