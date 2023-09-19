Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek 13'üncü kez BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar genel kurulda küresel sorunlara dikkat çekti ve tarihi konuşmalara imza attı.

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Bu ay yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Genel kurulda dikkat çeken isimlerden biri de, daha önce yaptığı konuşmalarla ön plana çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Birçok kez Genel Kurul'a katıldı

İlk defa 2005’te genel kurula katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılarda da Başbakan olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından itibaren de aralıksız olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı.

Koronavirüs döneminde çevrimiçi olmak üzere 12 defa genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarz bir tecrübeye sahip olan nadir liderler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarıyla gündemi belirledi

BM Genel Kurulu'nda gözler liderlerin vereceği mesajlarda olacak. Genel Kurul'da yaptığı konuşmalarla ses getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok cümlesi gündemi belirledi, özellikle mazlum coğrafyalarda slogan haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarıyla özdeşleşen ifadeleri hafızalara kazındı.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa 2014 yılında kullandığı “Dünya 5’ten büyüktür” cümlesi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdiği bu mesajını her sene tekrarlamaktan geri durmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da yaptığı konuşmada ise Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek dünyanın umuda yolculuk için yola çıkan mazlumları görmezden geldiğini belirtti.

Bugünkü konuşmasında da önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünden tarihi bir adım daha attı, tüm dünyaya KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.

Birçok liderin görmezden geldiği İsrail’in işgal ettiği topraklardan Karabağ sorununa, Batı'daki İslam düşmanlığından dünyadaki gelir adaletsizliğine kadar birçok başlık, BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul'da bu sene de vereceği mesajların tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmesi bekleniyor.