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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8'i daha etkin yapıya kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8'i daha etkin yapıya kavuşturacağız
- AA
- 15.06.2021 - 17:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski Mabeyn Salonu'nda, Necmettin Erbakan Vakfı'nın düzenlediği "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına yazılı mesaj gönderdi.
Mesajında toplantının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen ve bu vesileyle D-8 teşkilatının kurucusu, 54. hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad eden Erdoğan, şunları ifade etti:
"24 YILDIR KESİNTİSİZ MÜCADELE"
"Merhum hocamızın özel gayretleri ve dirayetli liderliğiyle kurulan D-8 teşkilatı daha adil, özgür, müreffeh ve barış dolu bir dünya idealiyle tam 24 yıldır kesintisiz mücadele ediyor.
Türkiye olarak sekreteryasına ev sahipliği yaptığımız, 3,5 yıl boyunca da dönem başkanlığını yürüttüğümüz D-8'in uluslararası müesseseler içinde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
D-8 İÇİN DAHA ETKİN YAPI VURGUSU
Bangladeş Dönem Başkanlığı ve diğer kardeş ülkelerle güç birliği yaparak inşallah D-8'i çok daha etkin bir yapıya kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."
Koronavirüs salgınıyla beraber D-8'in savunduğu değerlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde teşkilatın da kendini güncellemesi, karar alma süreçlerini hızlandırması, üye ülkeler arasında iş birliğini arttıracak ilave mekanizmaların tesis etmesi büyük önem arz ediyor.