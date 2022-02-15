Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü

Görüşmeleri kapsamında Dubai'ye geçen Erdoğan, Şeyh Al Maktum ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerini sürdürdü.

Erdoğan, BAE ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti

ERDOĞAN-AL MAKTUM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Al Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Daha sonra Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'Nİ TEBRİK EDİYORUM"

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."



