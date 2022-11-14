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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Joko Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Joko Widodo ile görüştü

Widodo ile bir araya gelen Erdoğan, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti. Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ikili ilişkiler için tarihi bir adım" dedi.