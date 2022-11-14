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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Joko Widodo ile görüştü

    Widodo ile bir araya gelen Erdoğan, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti. Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ikili ilişkiler için tarihi bir adım" dedi.
    • 14.11.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Joko Widodo ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gitti.

    Erdoğan, zirve öncesi gerçekleştirdiği temasları kapsamında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

    Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı.

    Endonezya'yı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını ifade etti.

    Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    "İkili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor"

    Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre, görüşme, basına kapalı devam etti.

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