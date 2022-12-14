Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü

Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı ile zirve kapsamında bir araya geldi. Ayrıca Türkmenistan milletvekili, doğalgazda iş birliği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentine gitti.

Erdoğan, burada heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesi

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı zirvenin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

Son derece sıcak bir atmosferde geçen söz konusu görüşmede Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin ve küresel meselelerin ele alındığı belirtiliyor.

Türkmenistan'da kritik zirve

Öte yandan üçlü zirve, karşılıklı ilişkilerin ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem arz ediyor.

Ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı zirve vesilesiyle çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da ikili görüşme yaptı.

Türkmen doğalgazı gündemde

Türkmenistan Meclisi milletvekili Kerimguli Geldiyev, Türkmen doğalgazının dünya pazarına ulaştırılmasının önemli olduğunu ve bu konuda Türkmenistan’ın iş birliğine hazır olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi ikili dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için büyük fırsatlar olduğunu söyleyen Geldiyev, enerji sektörünün iki ülke için önemli iş birliği sahası olduğunu vurgulamıştı.

Türkmenistan milletvekili: İş birliğine hazırız

AA'nın aktardığına göre, Geldiyev, “Türkmenistan, doğalgaz rezervinde dünyada ilk sıralarda yer almakta. Türkiye ise enerji ithal eden ve aynı zamanda Avrupa enerji pazarının kapısı durumunda.

Salgın sonrası ekonomik kalkınmanın ülkeler, bölge ve dünya açısından gerçekleştirilmesinde değerlendirilen Türkmen doğalgazının alternatif yollarla dünya pazarına çıkartılması önemlidir. Türkmenistan bu konuda iş birliğine hazırdır.” diye konuşmuştu.