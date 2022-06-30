Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın görüşmesi dünya basınında

İki liderin Madrid'de yaptığı görüşme, geniş yankı uyandırdı. Çeşitli gazeteler, Erdoğan ile Biden arasındaki diyaloğa yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti.

Erdoğan, burada yaptığı ikili görüşmeler kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Erdoğan-Biden görüşmesi

İki liderin görüşmesi, çeşitli medya kuruluşları tarafından okurlara aktarıldı.

ABD merkezli The Hill gazetesi, "Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verdiği için Erdoğan'a övgüde bulundu" başlığıyla görüşmeye ilişkin ayrıntılara yer verdi.

"Yaptığınız tüm inanılmaz işler için teşekkür etmek istiyorum"

Görüşme sırasında Biden'ın Erdoğan'a "Finlandiya ve İsveç ile ilgili yaptıklarınız ve tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için yaptığınız tüm inanılmaz işler için özellikle teşekkür etmek istiyorum." dediği belirtildi.

ABD'den, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışıyla ilgili bir anlaşma konusunda açıklama yapılabileceğine dair söylentilerin olduğu kaydedildi.





"Erdoğan kazançlı çıktı"

Guardian gazetesi, İsveç ve Finlandiya ile ilgili de ayrıntılara yer verdiği haberinde, "Erdoğan kazançlı çıktı" yorumunu yaptı.

İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat sonrası Erdoğan ile Biden'ın bir araya geldiği, ABD'den Türkiye'nin F-16 tedariki ve mevcut uçakların modernizasyonu ile ilgili taleplere destek açıklaması yapıldığı aktarıldı.

Türkiye'nin tahıl sevkiyatıyla ilgili çabalarına övgü

Aynı haberde, "ABD Başkanı, Erdoğan'a, Ukrayna'nın tahıl stoklarının Karadeniz limanlarından sevkiyatı için BM destekli anlaşmaya aracılık etmeye çalışmasındaki rolü için teşekkür etti." denildi.





F-16 konusu gündemde

Times of Israel gazetesi, "Biden, NATO kararıyla ilgili Erdoğan'a teşekkür etti" başlıklı haberinde, İsveç ve Finlandiya ile ilgili sürecin yanı sıra Türkiye'ye savaş uçağı tedariği konusuna da değindi.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander'in, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." dediği hatırlatıldı.





"Erdoğan'a liderliği için teşekkür etti"

New York Post da NATO'ya olası yeni katılımlarla ilgili gelişmeye işaret ederek, "Biden, Erdoğan'a liderliği için teşekkür etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

İki liderin, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmede bir araya geldiği ifade edildi. Biden'ın Erdoğan'a "Harika bir iş çıkarıyorsun." dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Türkiye'nin Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını sağlamaya yönelik çabalarına değindiği notu paylaşıldı.





Terör mücadelede iş birliği

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarına yönelik itirazlarını geri çektiği için teşekkür ettiğini yazan Amerika'nın Sesi; Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede iş birliğini derinleştiren bir mutabakat anlaşması imzaladığı bilgisini paylaştı.

Finlandiya ve İsveç'in, PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'yü desteklememe konusunda da taahhütte bulunduğu anımsatıldı.