Erdoğan, Conte ile telefon görüşmesi yaptı

Erdoğan, Conte ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ile Conte, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirerek iş birliği konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

DOĞU AKDENİZ'İ ELE ALDILAR

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİNDE MUTABIK KALDI

Erdoğan ve Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.