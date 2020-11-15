KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada'da sorunun çözümü ve Maraş ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’nde konuştu.

Adada ortaklığın Rumlarla yeniden tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'a şikayet edenlerle Rum tarafının güç devşiremeyeceğini vurguladı.

"AKIBETİ NEREYE VARIR, KARDEŞLERİM İYİ BİLİYOR"

Erdoğan, "Sözde paçavralar, maalesef kendi Cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır, benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülü kalmadığını belirten Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tek mağdurun Kıbrıs Türkleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 37. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı ViDEO

Maraş konusunda da mesaj veren Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"GÜNEY KIBRIS GÜÇ DEVŞİRECEĞİNİ ZANNEDİYORSA..."

"Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı, Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

"TEK MAĞDUR KIBRIS TÜRKLERİ"

Sözde paçavralar, maalesef kendi Cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır, benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır o da Kıbrıs Türkleridir.

"MARAŞ'TA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"



Maraş'ta atılan adımın nedeni mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Maraş'ta herkesin yararına neden olan yeni bir dönem başlayacaktır.

Bu topraklardaki her bir başarımızı çetin mücadeleler vererek, ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını temin edecek şekilde çözümlenmesi önceliğimizdir.





"DİPLOMASİ OYUNLARINA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. Rumlar iktidarı ve refahı Kıbrıs Türkleri ile eşit şekilde paylaşmak istemiyor. Garantör ülke olarak bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmadı.

"AVRUPA, FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ"

Avrupa ülkeleri, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın şımarıklığına göz yumdu.

"AB, UZATTIĞIMIZ ELİ HAVADA BIRAKMAMALI"

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Arzumuz, Avrupa Birliği'nin uzattığımız eli havada bırakmaması, çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir."

