Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun görüşme trafiği

Erdoğan, Malezya ve Katar'ın liderleriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'e karşı uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Türkiye, İsrail saldırılarına sahne olan işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan katliama karşı ilk andan itibaren sesini yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere, tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulamıştı.

MALEZYA KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu gelişme ışığında Dışişleri Bakanlığı da telefon diplomasisini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Diğer taraftan Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

MALEZYA'YA YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

KATAR EMİRİ İLE DE GÜNDEM FİLİSTİN

Görüşme trafiği, Katar Emiri Al Sani ile devam etti. Görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, İsrail’in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar’ın yapacağı çalışmaların önemini vurguladı.