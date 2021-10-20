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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

    Başkent Abuja'daki törende Cumhurbaşkanı Buhari, Erdoğan'ı karşıladı. İki isim, baş başa görüşmeye geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 14:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'daki temaslarının ardından Afrika turunun son durağı olan Nijerya'ya geçti.

    Erdoğan için başkent Abuja'da resmi tören düzenlendi.

    BUHARİ KARŞILADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.

    Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

    ERDOĞAN VE BUHARİ'DEN BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

    Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya da resmi törenle karşılandı #6

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