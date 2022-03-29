Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabet etmek üzere, Özbekistan'a doğru yola çıktı.

Erdoğan, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen tarihi müzakere toplantısı öncesinde taraflarla bir araya geldikten sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da VİDEO



MİRZİYOYEV KARŞILADI

Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

HEYETTEKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e gitti.

Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.

BAĞIMSIZLIK ANITI'NA ÇELENK SUNDU

Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti VİDEO