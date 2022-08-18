Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky ile diyalog kurabilen tek lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky ile diyalog kurabilen tek lider

Kiev-Moskova hattında arabuluculuk rolü üstlenen Ankara'dan her iki ülkeye en üst düzeyde ziyaret düzenlendi. Türkiye'nin tavrı, dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Türkiye, 24 Şubat'ta Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaşta ateşkesi sağlamak üzere ilk günden itibaren başlattığı yoğun diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

İki ülkeden heyetlerin İstanbul'da ve Antalya'da bir araya getirilmesi, Ankara'nın her iki komşusu arasında aradığı uzlaşı çabalarının en net yansımalarından sadece biri.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki yapıcı rolü

İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in katılımıyla imzalanan ve dünya piyasalarının yakından takip ettiği güvenli tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşma da çeşitli açıklamalarla savaşı kışkırtmaya devam eden bazı ülkelerin aksine, Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını gösteriyor.

Önce Putin, sonra Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini değerlendirmenin yanı sıra savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşlerini Rus lidere aktardı.

Erdoğan, bu ziyaretinin ardından son olarak 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bir diğer mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştü.

Her iki isimle bir araya gelebilen tek lider

Putin ve Zelensky ile el sıkışarak samimi diyalog mesajı veren Erdoğan'ın içinde yer aldığı kareler, dünyanın gündemine oturdu.

Çeşitli uluslararası medya kuruluşlarınca yapılan yorumlarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Putin hem de Zelensky ile görüşebilen tek lider" şeklinde ifadelere yer verildi.

Ankara'nın denge politikası

Öte yandan Türkiye, bir taraftan Ukrayna'nın talep ettiği SİHA'ların satışını gerçekleştirirken, diğer taraftan Batılı ülkelerin yaptırımlarına katılmayarak Moskova yönetimiyle ilişkilerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin "denge politikasının" devam edeceği mesajını veriyor.