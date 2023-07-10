Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in Türkiye'ye ziyaretini bekliyoruz Erdoğan, Rus mevkidaşının beklenen Türkiye ziyaretinde ele alınacak tahıl koridoru meselesine değindi. Beklentisini dile getiren Cumhurbaşkanı, "Sayın Putin'den farklı bir şey beklemiyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce konuştu.

Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine katılacak.

Ziyaretinden önce önemli mesajlar veren Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Karadeniz Tahıl Girişimi soruldu.

Rus liderin Türkiye ziyareti

Daha önce birkaç kez süresi uzatılan girişim, 17 Temmuz'da sona erecek. Dünyanın gözü, anlaşmanın yeniden uzatılmasına çevrildi.

Erdoğan, söz konusu mutabakatın taraflarından olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan: Putin'den farklı bir şey beklemiyorum

"Türk diplomasisi tahıl koridorunda yoğun çaba sergiledi. 17 Temmuz'da süresi bitecek. Yakın zamanda Rus lider Putin'le konuya ilişkin bir temasınız olacak mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Eğer Türkiye ziyareti gerçekleşirse, bunu yüzde 100 görüşeceğiz. Yapacağımız görüşmelerle bu konuyu ele alacağız.



Ukrayna bu konuda 'biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız' diyor. Sayın Putin'le yapacağımız görüşmede de kendisinden farklı bir şey beklemiyorum.



İnanıyorum ki Sayın Putin de bugüne kadar bu konuda nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir.

Telefon diplomasisi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin ifadelerini "Telefon diplomasisi noktasında da arkadaşlarım zaten kendileriyle bu konuları enine boyuna görüşüyorlar." diyerek tamamladı.