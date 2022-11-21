Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sisi görüşmesi dünya basınında

Katar'da bir araya gelen Erdoğan ve Sisi'nin verdiği samimi pozlar gündem oldu. Söz konusu karelerle ilgili, "Çözülmenin son işareti. İlk ikili temas" şeklinde yorumlar yapıldı.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle bu ülkeye gitti.

Erdoğan, açılış öncesi bazı liderlerle bir araya geldi. O isimler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de vardı.

Reuters: Dünya Kupası'nda Sisi ile el sıkıştı

Reuters, Erdoğan-Sisi görüşmesi için "Erdoğan, Dünya Kupası'nda Mısırlı Sisi ile el sıkıştı" dedi.

İki liderin ayaküstü kısa bir sohbette bulunduğu, Erdoğan'ın ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah ile de konuştuğu belirtildi.

Bloomberg: Çözülmenin son işareti

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar'daki Dünya Kupası organizasyonunda Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldiğini aktardı.

Daha önce Ankara-Kahire hattında yaklaşık 10 yıllık bir gerilim yaşandığı, sonrasında başlatılan diplomatik sürecin bir çözülmenin son işareti olduğu kaydedildi.

Al Jazeera: Aralarındaki ilk görüşme

Al Jazeera'nin Arapça servisi, "Aralarındaki ilk görüşme.. Erdoğan ve Sisi, Dünya Kupası'nda tokalaştı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, "Türk cumhurbaşkanlığından bir yetkili, bunun iki Cumhurbaşkanı arasındaki 'ilk ikili temas' olduğunu doğruladı." denildi.

Erdoğan'ın ve Sisi'nin gülümseyerek el sıkıştığı, iki ülkenin, geçen yıl iki dışişleri bakanlığından üst düzey yetkililer düzeyinde siyasi istişarelere başladığı anımsatıldı.

France 24: Sisi ile ilk kez el sıkıştı

France 24 Arapça, "İlişkilerde yıllarca süren soğukluğun ardından... Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılışında Sisi ile ilk kez el sıkıştı." diye yazdı.

"Fotoğraf, diğer fotoğrafların yanı sıra, Erdoğan ile Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için Katar'a gelen devlet ve hükümet başkanları arasındaki karşılıklı gülümsemeyi gösteriyor." notuna yer verildi.

CNN: Tarihi tokalaşma

Gelişmeyi aktaran CNN Arapça, "Uzlaşma yakın mı?" diye sorarken, tokalaşmanın "tarihi" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı sırada Katar Emiri Al Sani'nin de aynı karede yer aldığı belirtildi.