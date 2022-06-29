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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

Madrid'de bugün düzenlenecek olan NATO zirvesinde görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme yapacağı saat belirlendi.