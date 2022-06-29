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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

    Madrid'de bugün düzenlenecek olan NATO zirvesinde görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme yapacağı saat belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 04:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

    İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme saati açıklandı.

    Görüşmenin saati 18:45

    Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18:45 olarak belirlendi.

    Bir saat sürmesi bekleniyor

    İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16 konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden ın görüşme saati belli oldu #1


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