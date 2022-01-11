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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris güven mektubu sundu.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.

    GÜVEN MEKTUBU SUNDU

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

    Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti #2


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