Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Lazaris’i kabul etti VİDEO

